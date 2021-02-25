Обнинск, Калужская область, 25 февраля, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Житель Обнинска Владислав Байков пришёл на помощь женщине, ставшей жертвой грабителя-рецидивиста, сообщили 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф Начальник ОМВД России по г. Обнинску Сергей Воронежский вручил Владиславу Байкову, проявившему активную гражданскую позицию, благодарственное письмо

Когда жительница Обнинска возвращалась с работы, к ней на улице подбежал незнакомец, сорвал с её плеча сумку и попытался скрыться. Женщина не растерялась и побежала за злоумышленником, привлекая внимание прохожих криками о помощи. Находясь недалеко от места происшествия, крик женщины услышал прохожий Владислав Байков. Молодой человек догнал убегающего мужчину, задержал его и удерживал совместно с другими прохожими до приезда сотрудников полиции. Задержанный оказался ранее судимым местным жителем 1992 года рождения.

Сотрудники полиции, выяснив обстоятельства произошедшего, приняли решение поощрить молодого человека, задержавшего подозреваемого в совершении противоправного деяния. В торжественной обстановке, начальник ОМВД России по г. Обнинску Сергей Воронежский вручил Владиславу Байкову, проявившему активную гражданскую позицию, благодарственное письмо.