Ярославль, 25 февраля, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Специалисты ПАО «Славнефть-ЯНОС» — инженер-технолог исследовательской лаборатории Павел Иванов и начальник производственного отдела Игорь Гудкевич — стали победителями XXI Всероссийского конкурса «Инженер года — 2020». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Славнефть-ЯНОС Павел Иванов (слева) и Игорь Гудкевич

Конкурс «Инженер года — 2020» провели Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных объединений при участии Академии инженерных наук имени А. М. Прохорова. Лауреатов назвали по 46 номинациям в двух версиях: «Профессиональные инженеры» (стаж работы инженеров не менее 5 лет) и «Инженерное искусство молодых» (инженеры возраста до 30 лет).

Павел Иванов, который работает на ЯНОСе с 2012 года, стал лауреатом в номинации «Нефтяная и газовая промышленность» (Переработка)» среди молодых специалистов. Игорь Гудкевич, который трудится на предприятии с 1995 года, выиграл в такой же номинации в версии «Профессиональные инженеры». Для участия в конкурсе оба специалиста ПАО «Славнефть-ЯНОС» представили портфолио своих научных работ и наград за участие в отраслевых соревнованиях.

Сам конкурс проходил в онлайн-формате в два этапа. Участники предварительно отбирались на своих предприятиях, затем в областном (или республиканском) туре. Мероприятие является крупнейшим российским проектом по выявлению и распространению передового опыта и достижений инженерных кадров, лучших в своей сфере деятельности. На предварительном этапе в конкурсе участвовало более 70 тысяч человек из 63 регионов России. Имена победителей занесены в реестр профессиональных инженеров России.