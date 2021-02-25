Москва, 25 февраля, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Сегодня, 25 февраля, утром нефть марки Brent обновила свои годовые максимумы, взобравшись к отметке в $67,30 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча

«Стремительный рост цен продолжается, заставляя задумываться участников торгов над возможностью покорения и более амбициозных вершин в $71,30 — это максимум всего 2020 года.

Как и ранее на этой неделе, явных фундаментальных причин для роста нефтяных цен нет. Темпы мировой экономики продолжают снижаться шестую неделю подряд, запасы сырой нефти в США за предыдущую неделю выросли на 1,285 млн. баррелей против сокращения на 7,258 млн. на прошлой.

Да и в Техасе погодные аномалии закончились, температура воздуха выросла, а работа нефтедобывающих компаний возвращается к норме.

Тем не менее участники торгов, находят краткосрочные спекулятивные обоснования для дальнейшего роста цен. 24 февраля ими стали заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, который пообещал сохранить в ближайшие годы ультрамягкую денежно-кредитную политику в США.

А сегодня может стать публикация данных по ВВП США за IV квартал 2020 года. Ожидается что значения будут пересмотрены в сторону повышения с 4,0% до 4,2%.

Если так произойдет, нефть может вырасти еще выше к $68,00 за баррель Brent, в обратном случае цены ждет снижение к $66,50», — считает эксперт.

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