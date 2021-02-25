Опубликованы кадры с пожара на заводе полимерной упаковки в Шахтах
Шахты, Ростовская область, 25 февраля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Появились кадры с места крупного пожара, вспыхнувшего на территории завода по производству полимерной упаковки в Шахтах Ростовской области.
ГУ МЧС России по Ростовской области
Пожар в Шахтах
В настоящее время борьбу с огненной стихией ведут более 50 человек и около двух десятков единиц техники.
Площадь пожара составляет 500 кв. метров. В ближайшее время специалисты пробы воздуха на наличие вредных примесей.