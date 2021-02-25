Париж, , 14:27 — REGNUM Комиссар по исполнению плана восстановления экономики Франции Франсуа Байру в интервью France Info заявил, что страна, как и после Второй мировой войны, нуждается в новом «плане Маршалла» для восстановления экономики после пандемии SARS-CoV-2.

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«Жители Франции очень беспокоятся по поводу государственного долга. Но этот долг — наиболее быстрый ответ в условиях войны (против коронавируса — прим. ИА REGNUM), на который мы вынуждены пойти, чтобы избежать угрозы жизни французскому обществу», — заявил Байру.

«Когда идёт война, вы не считаете свои траты, вы покупаете все материалы, которые нужны, чтобы победить врага и спасти страну», — продолжил политик, предложив начать выплату госдолга лишь после 2030 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря правительство Франции опубликовало прогноз, согласно которому государственный долг страны по отношению к ВВП возрастёт до 122,4% в 2021 году из-за снижения налоговых поступлений в условиях падения экономической активности в период пандемии SARS-CoV-2.

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