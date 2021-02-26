Чебоксары, , 06:07 — REGNUM В Чувашии планируют ввести движение для большегрузов с 22 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Проект приказа о временном ограничении движения грузового транспорта касается дорог регионального и межмуниципального значения. В республике планируется ввести ограничение с 22 марта, проехать можно будет по специальным разрешениям.

Действие приказа после его принятия не будет распространяться на пассажирские, почтовые и международные грузовые перевозки, транспорт Минобороны, а также на перевозки продовольственных товаров, животных, лекарств, удобрений, топлива и семенного фонда.

Отметим, что временное ограничение движения вводится ежегодно весной в период паводка для обеспечения сохранности дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии отремонтировано 468 км дорог, построено и реконструировано более 21 км. Объём дорожного фонда составил 5,7 млрд рублей, фактическое освоение — 5,5 млрд рублей, или 96,6% от плана.