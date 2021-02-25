Пенза, , 14:07 — REGNUM В Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. В предстоящие сутки местами по региону ожидается усиление юго-западного ветра до 17 м/с при порывах, сообщает 25 февраля пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

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На региональные дороги с началом снегопада уже вышли более 150 единиц спецтехники. При усилении интенсивности осадков, количество техники планируют увеличить. В круглосуточный режим работы переведены все дорожные организации, отвечающие за зимнее содержание.

Кроме этого, 26 февраля синоптики предупреждают о мокром снеге, переходящем в ледяной дождь, который продлится вплоть до субботы, 27 февраля. Температура воздуха ночью 26 февраля составит около минус 10 градусов, днем +3. В субботу ночью и днем столбики термометров будут держаться около 0…+2 градусов. На дорогах сильная гололедица.

ИА REGNUM ранее сообщало, «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Ночью 26 февраля по области ожидается метель, на дорогах могут образовываться снежные заносы, столбик термометра может упасть до — 25 °C. Днем температура воздуха может понизиться до — 16 °C. Ночью 27 февраля ожидается сильный снег и метель. При этом днем температура воздуха может прогреться до +1°C. Ожидаются дождь и мокрый снег.

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