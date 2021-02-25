Берлин, 25 февраля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Volkswagen представил концепт Blue Lagoon Jetta GLI, выполненный в стиле ретро. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Volkswagen Новая версия Volkswagen Jetta GLI

Концепт был создан на базе Volkswagen Jetta GLI 2021 модельного года. Кузов новинки окрашен в редкий оттенок Blue Lagoon. Стоит отметить, что в этот цвет была окрашена модель Mk5 Jetta GLI, которую компания представила в 2004 году на рынке США.

Новинка оснащена боковыми юбками Air Design, спойлером и передним сплиттером Fifteen52 Critical Aero Design (CAD). Кроме того, модель получила необычные колеса с 20-дюймовыми легкосплавными дисками BBS CH-R, «обутыми» в шины Continental ExtremeContact Sport 235 / 35Z R20XL 90Y.

Модель стала ниже за счёт подвески H&R Springs Street Performance. Салон машины выполнен в стиле ретро, на который намекают передние кожаные кресла Recaro Ergomed ES.

Ранее были опубликованы изображения новой спецверсии Golf, выпущенной в честь 45-летия GTI. Новинка будет представлена в ближайшие недели.

Читайте также: Появились подробности о новом Volkswagen ID.5