Вложение средств ФНБ в юань не очень выгодно для РФ – экономист
Москва, 25 февраля, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Когда власти РФ включают в структуру Фонда национального благосостояния юань, они не должны забывать о том, что это не очень перспективно с точки зрения доходности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявила руководитель департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова.
«Диверсификация логична. Она обоснована в условиях высокой волатильности всех валют, — сказала экономист. — Более того, пересмотр структуры валютных активов характерен не только для Российской Федерации, но и для других стран. Поэтому данное решение вполне ожидаемо и вполне логично. Но вообще уйти от доллара и евро мы не сможем, потому что основной объем расчетов осуществляется с использованием доллара. И те же ценные бумаги, как японские, так и китайские, торгуются на мировых рынках за доллары».
Однако если говорить о наличии в структуре ФНБ валюты Китая, то, как полагает Солянникова, это не очень перспективно для РФ с точки зрения доходности.
«Китай всегда играет на понижение своей валюты, и в связи с этим какой-то существенный рост с точки зрения именно доходности вложений более чем спорен, — сказала экономист. — Но если говорить о глобальных политических сигналах, которые мы подаем миру, то в таком случае вложения в юань понятны и обоснованны. Но если мы будем брать исключительно экономическую эффективность, то рост доли юаня для нас неочевиден».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ пересмотрел нормативную валютную структуру ФНБ, включив в нее японскую иену с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара и евро в валютной структуре ФНБ сокращены с прежних 45% до 35%. Доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%.