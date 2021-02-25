Москва, 25 февраля, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Когда власти РФ включают в структуру Фонда национального благосостояния юань, они не должны забывать о том, что это не очень перспективно с точки зрения доходности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявила руководитель департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова.

Андрей Грук ИА Красная Весна Юань

«Диверсификация логична. Она обоснована в условиях высокой волатильности всех валют, — сказала экономист. — Более того, пересмотр структуры валютных активов характерен не только для Российской Федерации, но и для других стран. Поэтому данное решение вполне ожидаемо и вполне логично. Но вообще уйти от доллара и евро мы не сможем, потому что основной объем расчетов осуществляется с использованием доллара. И те же ценные бумаги, как японские, так и китайские, торгуются на мировых рынках за доллары».

Однако если говорить о наличии в структуре ФНБ валюты Китая, то, как полагает Солянникова, это не очень перспективно для РФ с точки зрения доходности.

«Китай всегда играет на понижение своей валюты, и в связи с этим какой-то существенный рост с точки зрения именно доходности вложений более чем спорен, — сказала экономист. — Но если говорить о глобальных политических сигналах, которые мы подаем миру, то в таком случае вложения в юань понятны и обоснованны. Но если мы будем брать исключительно экономическую эффективность, то рост доли юаня для нас неочевиден».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ пересмотрел нормативную валютную структуру ФНБ, включив в нее японскую иену с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара и евро в валютной структуре ФНБ сокращены с прежних 45% до 35%. Доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%.