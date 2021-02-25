Москва, , 14:12 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что против страны предпринимается много попыток провокаций из-за рубежа, вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 25 февраля в социальной сети Facebook.

«В 1989 уже был выбор, все орали «перемен!». Потеряли пол страны. Смотрите, потеряете ещё, да поздно будет», — считает Марина А.

Многие пользователи оказались солидарны с мнение главы государства. Граждане уверены, что коллективный Запад постоянно предпринимает попытки оказать давление на Российскую Федерацию и внести дестабилизацию внутри страны.

«Абсолютно верно. Россия одна из немногих стран кто противодействует мировой экономической перестройке, навязываемой западной элитой, Новому мировому порядку, за сохранение своей национальной государственности. Вот и взялись её гнобить серьёзно», — пишет Elena P.

Некоторые комментаторы всё же приняли другую точку зрению, так как не считают угрозу извне серьёзной для России. Они уверены, что опасность для страны находится в экономической и социальной сфере.

«Эта мантра устарела. Страна, усилиями внутреннего контроля, слаба экономически и социально», — написала Елена В.

Нашлись и те, кто призвал руководство страны направить все свои силы на то, чтобы Россия стала самой привлекательным государством, что позволит иностранным жителям мечтать о жизни в Российской Федерации.

«Ответим на эти постоянные провокации Запада страной — государством социальной справедливости, всеобщего благосостояния, передовой медицины и т.д. и т.п. Чтобы граждане этого самого Запада нам элементарно все завидовали и стремились получить российское гражданство», — поделился своим мнением Андрей Л.

Напомним, 25 февраля президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, заявил о том, что против страны предпринимается много попыток провокаций из-за рубежа.

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