Кемерово, 25 февраля 2021, 13:26 — REGNUM В Кемеровской области в ближайшее время ожидаются метели и ухудшение видимости на дорогах. Таков прогноз кемеровского гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«26 февраля на территории области ожидаются метели, ухудшение видимости на дорогах от 1000 до 2000 метров», — говорится в прогнозе.
В Кемерове завтра, 26 февраля, ожидается переменная облачность, небольшой снег, местами гололедица.