Омск, , 13:25 — REGNUM Прививку от COVID-19 в Омской области сделали 35 978 человек, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в региональном министерстве здравоохранения.

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Оба компонента вакцины «Спутник V» получил уже 10 351 житель региона. Прививочная кампания против коронавируса в Омской области продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 февраля в регионе выявлено 40 640 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 29 639 человек.

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