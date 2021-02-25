Вашингтон, , 13:24 — REGNUM Администрации США будет непросто решить проблему обеспечения безопасности цепочек поставок чипов, используемых в ключевых технологических сфера американских экономики и обороны, об этом заявили Брук Сазерленд и Тэ Ким в статье, вышедшей 24 февраля в агентстве Bloomberg.

«Признание президентом Джо Байденом долгосрочных проблем американского производства — важный первый шаг. Но потребуются осмотрительные траты, чтобы избавиться от многолетнего недоинвестирования», — подчеркнули они.

Ожидается, что Белый дом запросит провести анализ производства полупроводников, аккумуляторов большой емкости, фармацевтических препаратов, а также добычи и поставок стратегически важных материалов, таких как редкоземельные элементы. При этом на фоне стремления производителей подключить все оборудование — «от тостеров до сверхмощного заводского оборудования» — к единой сети, спрос на полупроводники будет лишь возрастать.

Однако, как свидетельствуют данные Ассоциации полупроводниковой промышленности, на сегодняшний день основной объем микросхем производится в Восточной Азии, тогда как на долю США в мировом производстве микросхем приходится лишь 12%.

В 1990 году этот показатель составлял 37%. Тем не менее предполагаемое увеличение финансирования этой отрасли, хоть и является важным стартом, не может считаться достаточным, и если новая администрация стремится к тому, чтобы на территории США производилось больше собственных микросхем, им придется сделать это по-настоящему привлекательным для компаний. Так, по данным Фонда информационных технологий и инноваций, США по субсидиям на исследования и разработки значительно отстают от других стран, занимая лишь 24-е место из 34 крупнейших экономик, тогда как Китай выделяет субсидий в 2,7 раза больше.

«Для государства, которое тратит приблизительно $700 млрд в год на национальную оборону, обеспечение надежного доступа к передовым отечественным поставкам микросхем кажется разумным использованием средств и тем, что должно стать одной из важнейших задач», — подчеркнул обозреватели Bloomberg.

Более того, отметили они, во многих компаниях указывают на большой недостаток квалифицированных работников. В связи с этим Сазерленд и Ким обратили внимание на то, что тот или иной план по оживлению цепочек поставок в США должен также включать в себя вложения в подготовку персонала, который должен обладать навыками, необходимыми для работы на предприятиях, где высок уровень автоматизации и компьютеризации.

«Изучение цепочек поставок в США Байденом — правильный первый шаг, но это только первый шаг», — резюмировали Сазерленд и Ким.

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