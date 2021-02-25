Владикавказ, , 13:22 — REGNUM В Северной Осетии еще почти на месяц продлен режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше. Согласно указу, подписанному главой республики Вячеславом Битаровым 24 февраля, они должны оставаться дома до 21 марта 2021 года.

Алексей Корин. Старуха у окна (фрагмент). 1900

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Исключение по прежнему касается тех пожилых, которые продолжают работать после выхода на пенсию и чье нахождение на рабочем месте является необходимым для обеспечения деятельности организации.

Согласно данным федерального оперативного штаба на 25 февраля, в Северной Осетии за прошедшие сутки выявлено 34 подтвержденных случая заражения коронавирусом. За этот же день выздоровели 37 пациентов. Два человека скончались.

Общее число носителей коронавируса достигло в РСО-Алании 15 617 человек, численность выздоровевших составила 14 159 человек. Скончались за все время пандемии 149 жителей региона.