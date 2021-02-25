Москва, , 13:22 — REGNUM Правительство России смягчает ответственность медицинских работников, работающих с сильнодействующими препаратами. Об этом 25 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что данное решение принято по поручению президента.

«Врачам, фармацевтам, другим сотрудникам медицинских учреждений не будет грозить уголовная ответственность, когда препарат теряется по недосмотру и неосторожности», — сообщил Мишустин.

Глава правительства уточнил, что ответственность не наступит в случаях, когда потерю препарата зафиксировала специальная комиссия, а исчезновения сильнодействующего средства не принесло вреда другим людям. По его словам, при спасении пациентов возникают различные ситуации, при которых в том числе за формальные нарушения пострадали врачи.

«Нужно создавать условия для врачей, чтобы они могли спокойно работать», — сказал он.