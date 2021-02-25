Подгорица, , 13:20 — REGNUM Вакцинация против коронавируса — лучшая профилактическая мера, и в ближайшие несколько месяцев планируется вакцинировать около 300 тысяч черногорских граждан с целью обретения коллективного иммунитета, заявила министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович на встрече с послом Великобритании в Черногории Карен Мэддокс.

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Боровинич Бойович проинформировала посла, что в следующем периоде ожидается поставка нескольких партий вакцин, среди которых, помимо российского Sputnik V, китайская Sinopharm, американская Pfizer и британская вакцина AstraZeneca.

Она заявила, что вакцинация будет проводиться в соответствии с Национальной стратегией внедрения, распространения и применения вакцины.