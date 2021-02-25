Ташкент, , 13:19 — REGNUM Активистам махаллей (органов местного самоуправления граждан) в Узбекистане будут выплачивать ежемесячную компенсацию по обязательным коммунальным платежам, сообщили в телеграм-канале министерства юстиции республики.

Активные граждане смогут получать компенсацию в размере 50 базовых расчетных величин (БРВ) или 122,5 тыс. сумов ($11,6) с 1 марта 2021 года. Деятельность главных по улице и главных по дому будет оцениваться по нескольким критериям на протяжении трех месяцев.

Ответственные по улице или дому должны набрать не менее 70 баллов. Выплаты могут быть приостановлены досрочно, если активисты перестанут принимать участия в деятельности органов самоуправления.

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