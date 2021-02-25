Париж, , 13:24 — REGNUM Аукционные дома Sotheby's и Mirabaud-Mercier выставили на продажу в Париже картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Уличная сцена на Монмартре», которую почти никто не видел. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Уточняется, что картина, созданная именитым художником в 1887 году, долгое время принадлежала французским коллекционерам Клаудии Мерсье и Фабиену Мирабо. На данный момент стоимость полотна оценивается в 76 миллионов евро.

Напомним, 13 февраля пресс-служба издательского дома Gallimard сообщила о публикации считавшихся утерянными рукописей французского писателя Марселя Пруста.

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