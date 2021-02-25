Москва, , 13:17 — REGNUM Москва приветствует победу Китая над абсолютной нищетой, заявил 25 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем успехи наших китайских партнеров», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, такие успехи, говорят о том, что развитие идёт планомерно, несмотря на все сложности, которые «возникают в связи с кризисом ковидным и постковидными явлениями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 25 февраля, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай смог одержать полную победу над абсолютной бедностью.

Также он уточнил, что «совместными усилиями партии и народа» в стране удалось вывести из состояния бедности 98,99 млн жителей сельской местности, 832 уезда и 128 тыс. деревень.

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