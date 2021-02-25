Белгород, , 13:20 — REGNUM В Белгородской области 25 февраля подтверждён 101 случай заражения коронавирусом, что на один меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 117 пациентов, скончались трое. На вакцинацию записались ещё 1388 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлены 31 тыс. 151 носитель инфекции. В стационарах находится 1001 пациент, в том числе 48 на ИВЛ. Лечатся амбулаторно 3250 человек, на самоизоляции 11 тыс. 521 житель. Выздоровели 26 тыс. 423 человека, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 480 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 поданы 72 тыс. 704 заявки. Получили первый компонент 67 тыс. 394 добровольцев, завершили иммунизацию уже 23 004 человека.