Кижингинский район, Бурятия, , 13:13 — REGNUM В МВД Бурятии организована служебная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в совершении которого подозревают сотрудника полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла ночью 24 февраля. По предварительным данным, правоохранитель ехал на личной машине в свободное от службы время. В селе Кижинга он врезался на электроопору уличного освещения. В результате одна пассажирка погибла. Ещё двое получили травмы.

«По данному факту в МВД по Республике Бурятия проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отметили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 27-летний подозреваемый уже дал признательные показания. По данным следствия, в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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