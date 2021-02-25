Шахты, Ростовская область, , 13:13 — REGNUM Пожар на заводе по производству полимерной упаковки в городе Шахты Ростовской области вспыхнул на территории строящегося здания. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 25 февраля.

«По уточнённой информации, загорание [произошло] в отдельно стоящем строящемся здании. Людей не было. Эвакуация не проводилась», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время совместно со специалистами Роспотребнадзора ведётся работа по замеру проб воздуха.

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