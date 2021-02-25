Москва, , 13:11 — REGNUM В 2021 году на реализацию новой программы льготного кредитования бизнеса ФОТ 3.0 будет направлено 7,7 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ. Об этом 25 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Он назвал условия новой программы, которая придёт на смену ФОТ 2.0.

«Благодаря этой поддержке, предпринимателям будет проще взять кредит по низкой ставке 3%. Причём в течение первых шести месяцев можно будет не платить ни проценты, ни основную сумму долга», — рассказал Мишустин.

Он добавил, что всего такую поддержку могут получить 75 тыс. предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, программа ФОТ 3.0 обсуждалась на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.