Махачкала, , 13:10 — REGNUM В Дагестане выявлено за прошедшие сутки 40 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьший показатель за последние полгода и вдвое меньше, чем с начала текущего месяца. Такие данные приводит 25 февраля федеральный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Между тем число выздоровевших ежедневно растет, превышая численность новых заразившихся. Так, за последние сутки в Дагестане справились с болезнью еще 60 пациентов.

Общее число носителей коронавируса в регионе составило 29 653 человека, выписаны — 27 352 пациента.

Увеличилось за прошедшие сутки число скончавшихся. Их стало больше на два, а общее число случаев летального исхода достигло 1334.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Республики Дагестан обеспокоены малым числом участников прививочной кампании против COVID-19. К настоящему времени привит всего 1% населения.

Читайте также: Меликов возмутился низкими темпами прививочной кампании в Дагестане