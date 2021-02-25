Каракас, , 13:08 — REGNUM Правительство Венесуэлы на сегодняшний день поддерживает стремление к конструктивному диалогу с Европейским союзом на основе уважения суверенитета и достоинства страны. Об этом изданию Prensa Latina сообщили источники в правительстве.

Накануне власти Каракаса объявили посла ЕС Изабель Брильханте Педроса персоной нон грата и предоставили ей 72-часовой срок для выезда с территории страны в ответ на введение новых принудительных мер в отношении 19 должностных лиц венесуэльского государства.

Новый пакет санкций, принятый Советом по иностранным делам регионального органа, включал членов Национального собрания (парламента), Верховного суда и избирательной власти в ответ на недавние выборы в законодательные органы.

В ЕС посчитали, что парламентские выборы в декабре 2020 года не соответствовали «демократическим стандартам», несмотря на одобрение сотен международных наблюдателей, которые подтвердили их прозрачность и легитимность.

«Венесуэла обладает достоинством и будет реагировать на агрессию, откуда бы она ни исходила», — заявил президент Николас Мадуро, который отверг интервенционистскую позицию Европейского Союза и настаивал на призыве к исправлению этой враждебной политики.

Помимо подтверждения высылки посла ЕС, правительство Венесуэлы также вызвало дипломатических представителей из Германии, Франции, Испании и Нидерландов, считая эти страны сторонниками новых санкций.

На встрече, состоявшейся в штаб-квартире МИД, министр иностранных дел Хорхе Арреаса призвал европейский блок сыграть конструктивную роль для Венесуэлы и Латинской Америки на основе уважения к свободным народам и международным законам.

«Если Европейский Союз и его государства-члены хотят восстановить коммуникационные связи с Венесуэлой, они знают, что наше правительство всегда будет протягивать руку, чтобы мы могли вместе эффективно сделать это», — сказал министр иностранных дел.

29 июня 2020 года президент Николас Мадуро предоставил послу Брильханте Педроса 72-часовой срок, чтобы покинуть страну из-за регулярно повторяющейся политики вмешательства ЕС во внутренние дела южноамериканской страны.

Решение не вступило в силу после телефонного разговора между министром иностранных дел Арреаса и Верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Хосепом Борреллем, который согласился с необходимостью сохранения дипломатических отношений.