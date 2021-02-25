Ханты-Мансийск, , 13:07 — REGNUM В Югре детям-сиротам, имеющим право на получение жилья, но оставшимся без такового сразу после 18-летия, будут выплачивать ежемесячные компенсации расходов по договору найма жилого помещения в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление думы ХМАО.

Отмечается, что льгота имеет заявительный характер. Право на неё имеют сироты, которым приходится пребывать в ожидании предоставления жилого помещения. Выплата осуществляется за счёт средств бюджета ХМАО, начиная с 1 января 2021 года.

В списке очередности на сегодня состоит в регионе, по данным прокуратуры, 307 сирот. Как отметил прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин, дети-сироты в ожидании собственного угла снимают жилые помещения. Выплата поможет им продержаться до предоставления квартир социального найма.

Как отметил депутат Виктор Сысун, каждому сироте предоставляется не менее 33 квадратных метров жилья. Согласно ставкам правительственного ипотечного агентства Югры, которое предлагает аренду помещений, квадратный метр съёма жилья оценивается в 500 рублей за квадратный метр. То есть сумма компенсации для сирот по логике должна быть не 10 тысяч рублей, а 16,5 тыс. рублей. Однако депутаты думы ХМАО в целом проголосовали за компенсацию в 10 тыс. рублей.