Томск, , 13:06 — REGNUM Ещё пять человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 февраля в областном оперштабе.

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Уточняется, что все они входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых ожирение, гипертония, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, онкозаболевания и другие.

За весь период пандемии в Томской области жертвами COVID-19 стали 308 человек.

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