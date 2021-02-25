Самара, 25 февраля 2021, 13:09 — REGNUM 150 человек эвакуировали из здания торгового центра Самары из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что пожарная сигнализация в торгово-развлекательном центре «Парк Хаус» (Московское шоссе, д. 81 А) сработала днем 25 февраля. Спасатели были подняты по повышенному рангу вызова «Пожар №2».
Отмечается, что до прибытия огнеборцев из здания были эвакуированы 150 человек.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на третьем этаже здания на кухне ресторана произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.
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