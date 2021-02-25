Ульяновск, , 13:06 — REGNUM В Ульяновской области выявлено ещё 120 носителей, также зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По сведениям на 25 февраля, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 47 382 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из них за последние сутки — 120.

Вылечились 43 877 человек, доля выздоровевших составляет 92,6%. В том числе за последние сутки победили болезнь 102 пациента, продолжают лечение 2729 пациентов с COVID-19.

Кроме того, в Ульяновской области скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 достигло 776 человек.

Отметим, что в 2021 году в Ульяновской области будут открыты кабинеты гериатра в четырех медицинских организациях. Всего в регионе проживают около 330 тыс. пожилых граждан.