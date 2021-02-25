Киев, , 13:12 — REGNUM Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обратилась к интернет-провайдерам с требованием заблокировать пользователям доступ к 426 сайтам. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте комиссии.

Основанием послужило решение следственного судьи Голосеевского районного суда Киева от 04 февраля 2021 года в деле о мошенничестве, совершённом в крупных размерах, или путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Отметим, что в списке фигурируют, в частности, некоторые российские и украинские СМИ, сервис LiveJournal, а также ресурсы, посвящённые криптовалютам.

С полным списком заблокированных сайтом можно ознакомиться на сайте регулятора.

Напомним, ранее на Украине суд решил заблокировать несколько популярных политические Telegram-каналов страны.

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