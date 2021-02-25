Сеул, , 13:08 — REGNUM На американских военных базах в Южной Корее продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус выявлен у 12 военнослужащих и двух членов их семей, прибывших в Южную Корею в период с 3 по 22 февраля. В настоящее время инфицированные изолированы и находятся на лечении в медицинских учреждениях на базе в Пхёнтхэке, авиабазе в Осане и в Кунсане.

Общее число случаев заражения, выявленных на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 754.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 396 случаев заражения коронавируса. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 88 516.

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