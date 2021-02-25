Минск, , 13:17 — REGNUM С призывом противостоять стремления внешних сил расшатать обстановку в Белоруссии с учетом собственного опыта и опыта России, Армении, Киргизии и Украины выступил белорусский президент Александр Лукашенко. Он заявил об этом 25 февраля на встрече с госсекретарем Совбеза республики Александром Вольфовичем, его слова приводит агентство БелТА.

«Мы никогда не скрывали это. Я постоянно об этом говорил. Очень будет непростой год. И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку некоторых внутренних сил и особенно внешних», — сказал он, добавив, что если бы не существовало в этом случае вешних сил, то не было бы и давления.

Также белорусский лидер отметил, что такое давление идет по всем направлениям и Белоруссии уже предъявляют претензии по спорту, пытаясь таким образом «рулить и управлять» республикой, что идет вразрез со всеми хартиями и т. п.

«Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы — это конкретные действия — идут из-за рубежа», — уточнил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что власти Белоруссии обнаружили все «данные центры» и они знают «всех этих «змагаров» и беглых» из республики.

«Но знать мало. Этому надо противостоять. Как будем действовать в случае обострения ситуации — все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины (вы видите, вспыхнула опять Украина), и других постсоветских республик. Мы давно об этом договаривались, и я думаю, что вы уже к этому готовы», — заключил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители МИД Франции осудили «преследования представителей гражданского общества и независимых журналистов» в Белоруссии.