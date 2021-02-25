Москва, , 13:05 — REGNUM Власти острова Бали в Индонезии планируют открыть границы для въезда иностранных туристов при выполнении ряда условий, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР),

Путешествие на остров Бали будет возможен только для вакцинированных от COVID-19 туристов из стран, в которых уже проводится массовая вакцинация (например, Китай). В АТОР отметили, что России в списке стран, разрешенных для въезда, нет.

Также на Бали создадут «безопасный туристический пузырь», вакцинировав минимум населения. Кроме того, доступ на остров из других частей Индонезии будет ограничен, чтобы избежать распространение коронавируса.

Как ранее сообщало, в январе власти Индонезии продлили запрет на въезд иностранных туристов.

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