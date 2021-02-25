Москва, , 13:05 — REGNUM С появлением цифровой версии американской национальной валюты долларовые платежи станут быстрее, дешевле и удобнее, однако серьезным рискам подвергнется конфиденциальность пользователей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил профессор Российской экономической школы Константин Егоров.

«Грубо говоря, сейчас для совершения перевода в долларах нужно, чтобы несколько банков связались между собой и осуществили этот перевод. Отсюда возникают задержки и комиссии. А цифровой доллар — это электронный счет в ФРС. И тогда ФРС сможет проводить переводы так же быстро и дешево, как сейчас это делает, например, Сбербанк между своими клиентами. Также выиграет и сама ФРС, ведь у нее появится больше инструментов для проведения монетарной политики. Например, она сможет устанавливать отрицательные процентные ставки для своей цифровой валюты», — сказал Егоров.

Проиграют же, по его мнению, прежде всего коммерческие банки.

«Чем легче и удобнее будет проводить платежи с помощью, например, цифрового рубля, тем меньше нужен будет Сбербанк с его платежной инфраструктурой. И тогда для привлечения клиентов ему уже придется предлагать более выгодные условия, что отрицательно скажется на его прибыльности, но положительно на всех его клиентах», — сказал Егоров.

Другая потенциальная опасность, на которую указал экономист, — это угроза конфиденциальности.

«Чем больше платежей будет проходить напрямую через ФРС или Банк России, тем меньше у нас останется от них секретов и тем легче им будет заблокировать наши средства, — предупредил Егоров. — Именно поэтому некоторые центральные банки рассматривают варианты введения новых валют с применением криптотехнологий, чтобы зашифровать содержимое счетов и переводов от самих себя и тем самым сделать более привлекательную для потребителей валюту».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Егоров объяснил, что ФРС США опасается, что цифровой доллар может проиграть конкуренцию цифровым евро и юаню.

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