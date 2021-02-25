Симферополь, , 13:03 — REGNUM Уголовное дело по факту оказания должностными лицами управляющей компании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в республике Крым, сообщили 25 февраля в пресс-службе Следственного комитета России.

Дело по ч.1 ст. 238 УК РФ было возбуждено по материалам прокурорской проверки. По предварительным данным, управляющая компания, обслуживающая один из многоквартирных домов в Симферополе, не провела своевременно работы по очистке от снега и сосулек крыши. В результате наледь с кровли обрушилась на прохожего, мужчина получил ушибленную рану виска и черепно-мозговую травму.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, они намерены дать правовую оценку действиям сотрудников обслуживающей организации.