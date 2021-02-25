Токио, , 13:02 — REGNUM В Японии оценили влияние сильного землетрясения, произошедшего на северо-востоке страны 13 февраля, на объекты на аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». Проверку проводили специалисты компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO). Об этом 25 февраля сообщает агентство Кyodo.

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Установлено, что в результате сейсмического события урон был нанесён незначительный. Так, 53 цистерны с очищенной от радиоактивных частиц водой, находящиеся на территории АЭС, сместились примерно на 20 см. При этом утечек воды зафиксировано не было.

Всего на станции находится около 1 тыс. таких специальных цистерн, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,3, произошло 13 февраля на территории Японии. Эпицентр находился в районе префектуры Фукусима на северо-востоке страны. Без электроснабжения в результате землетрясения остались почти миллион домохозяйств. Число пострадавших превысило 180 человек.

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