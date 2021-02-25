Оренбург, , 13:02 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 95 случаев заражения коронавирусом, что на четыре меньше прошлого суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Второй день подряд в регионе фиксируют менее ста заражений.

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С конца марта 2020 года в Оренбуржье зарегистрировано 37 344 носителя коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 1895,29 факта заболевания.

От болезни оправились 34 258 пациентов. На сегодняшний день в больницах лечение получают 611 человек с диагнозом COVID, из них 197 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 593 оренбуржца, в том числе шестеро за минувшие сутки