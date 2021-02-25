Воронеж, , 13:01 — REGNUM Воронежский областной суд отклонил ходатайство защиты обвиняемого в жестоком убийстве учительницы о смягчении меры пресечения и оставил его под стражей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе суда.

Апелляцию на ранее вынесенное решение Ленинского суда об аресте обвиняемого в убийстве учительницы воронежской гимназии направил адвокат фигуранта дела.

«Проверив материалы дела, выслушав участников процесса, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции признал постановление районного суда законным и обоснованным, оставив без изменения, а жалобу защитника — без удовлетворения», — сообщили в Воронежском облсуде.

47-летняя учитель математики была убита 2 февраля на Московском проспекте, преступник нанес женщине, направлявшейся домой после работы, несколько ножевых ранений. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей». Подозреваемого объявили в федеральный розыск, его задержали 10 февраля. 11 февраля следователи предъявили задержанному обвинение в убийстве, 12 февраля суд отправил его под арест до 2 апреля.

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