Москва, , 13:00 — REGNUM ФРС США опасается, что цифровые юань и евро первыми закрепятся финансовом рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил профессор Российской экономической школы Константин Егоров.

«Тестирования цифрового доллара можно ждать довольно скоро. Китай недавно закончил тестирование цифрового юаня, а несколько месяцев назад ЕЦБ и Банк России выпустили свои отчеты про цифровые евро и рубль, — сказал Егоров. — На самом деле сложившаяся ситуация во многом напоминает конкуренцию между разными платформами, где важно быть первым. Например, когда-то Microsoft опередила Apple, и на много лет именно Windows стала основой операционной системой для подавляющего большинства пользователей. Обратная ситуация позже произошла со смартфонами, где уже Apple оказалась первой».

Егоров констатировал, что, как правило, люди неохотно переключаются с одной платформы на другую.

«Так, если большинство моих покупателей и поставщиков перейдут на расчеты в цифровом евро, то мне уже будет непросто настаивать на расчетах в цифровом долларе, — сказал экономист. — Все это подталкивает ФРС к скорому введению новой валюты. С другой стороны, поспешный вывод неудачной платформы может и отпугнуть потенциальных пользователей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что США отнюдь не стремятся быть первым государством, которое выпустит цифровую национальную валюту.

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