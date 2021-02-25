Москва, , 13:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин 25 февраля встретится с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергеем Катыриным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь, 25 февраля главы российского государства будет работать в Кремле.

«У него на докладе в середине дня будет глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали разговоров о варианте с переносом выборов в Госдуму РФ, которые намечены на сентябрь 2021 года.