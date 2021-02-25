Самара, , 13:05 — REGNUM «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что 26 февраля в регионе ожидается аномально холодная погода со среднемесячной температурой ниже климатической нормы на 9 °C и более.

Согласно прогнозу Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 26 февраля по области ожидается метель, на дорогах могут образовываться снежные заносы, столбик термометра может упасть до — 25 °C. Днем температура воздуха может понизиться до — 16 °C.

Ночью 27 февраля ожидается сильный снег и метель. При этом днем температура воздуха может прогреться до +1°C. Ожидаются дождь и мокрый снег.

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