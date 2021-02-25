Симферополь, , 14:15 — REGNUM Заявление депутата Государственной думы России от Крымского региона Михаила Шеремета («Единая Россия») о том, что слова исполняющего обязанности постпреда США при ООН Ричарда Миллса о якобы милитаризация Крыма является нонсенсом, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 25 февраля в социальной сети Facebook.

«Крым — это Россия! Не ваше дело, что мы там делаем. Американцы каждой бочке затычка!» — пишет Владимир К.

Многие пользователи призвали иностранные государства не лезть во внутренние дела Российской Федерации и Крыма в частности.

«А какое им собственно дело? Молока много, что хотим, то и делаем», — поделился своим мнением Mikhail A.

Некоторые комментаторы порекомендовали США обратить своё внимание на внутренние проблемы, которых, уверены граждане, достаточно.

«Пусть у себя дома наведут порядок. А то, как старая карга, всюду свой нос суёт», — считает Tatiyana Y.

Нашлись и те, кто высказывание о якобы милитаризации не имеет никакого смысла, потому что все страны мира имеют свои армии и, значит, милитаризированы.

«То же самое можно сказать и про американский континент, его тоже милитаризировали», — написала Галина Т.

Напомним, 24 февраля депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет («Единая Россия») назвал нонсенсом заявление исполняющего обязанности постпреда США при ООН Ричарда Миллса о якобы милитаризации Крыма.