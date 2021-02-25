Джакарта, , 12:58 — REGNUM В Индонезии за последние 24 часа выявили 8493 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 25 февраля 2021 года в Индонезии подтвердили 1 314 634 носителя коронавируса.

За сутки побороть коронавирус также смогли 8686 пациентов. Всего от COVID-19 в Индонезии вылечились более 1,1 млн человек.

В период с 24 по 25 февраля 2021 года эпидемия унесла жизни 264 человек. Всего от коронавируса в Индонезии скончались 35 518 человек.

В настоящее время в Индонезии насчитывается 157 705 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что вакцинация уязвимых групп населения начнется в апреле 2021 года.

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