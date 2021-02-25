Томск, , 12:58 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 56 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 февраля в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в Томской области подтверждено 30 113 случаев заражения SARS-CoV-2.

За сутки в регионе выздоровели 48 человек, за весь период коронавирус победили 27 994 жителя Томской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в регионе было подтверждено 54 случая заражения коронавирусом, выздоровели 49 человек.

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