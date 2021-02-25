Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM Биржа труда Ленинградской области зарегистрировала снижение безработицы. С начала 2021 года в регионе новую работу смогли найти 2,7 тыс. жителей области. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

В настоящий момент уровень официальной безработицы в Ленинградской области составляет 1,96% — на Бирже труда зарегистрирована 21 тыс. безработных. Тогда как еще на 1 января 2021 года этот показатель составлял 2,89%, и количество безработных составляло 30 тыс. человек.

Для поиска подходящей работы в январе-феврале на областную Биржу труда обратились 5694 человека, безработными были признаны 2915 человек. За январь и февраль 2021 года служба занятости выдала более 13 тыс. направлений на работу. Каждый третий, получивший направление, был трудоустроен.

«Еще осенью мы утвердили комплекс мер по снижению напряженности на рынке труда региона и уже сегодня видим позитивный результат — снижение уровня безработицы и снижение обращений граждан на Биржу труда. Комплекс мер включает не только активную работу по трудоустройству, но и общественные работы, переобучение для сотрудников предприятий, обучение новым специальностям безработных, женщин и пенсионеров, гранты на открытие своего дела», — прокомментировала ситуацию председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

На данный момент в базе вакансий Ленинградской области содержится 22 тыс. предложений, из них 70% по рабочим профессиям, 30% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

«С начала года 503 человека были направлены на обучение службой занятости. Еще 136 человек получают новые знания в рамках программы опережающего профессионального обучения для работников, находящихся под угрозой увольнения, а также сотрудников организаций, осуществляющих модернизацию производства. Девять жителей региона открыли свое дело с помощью грантов службы занятости», — уточнили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, в регионе часть безработных, пострадавших от последствий пандемии, могут выйти на оплачиваемые общественные работы. Центр занятости населения Ленинградской области получил уже более 30 заявок от работодателей, желающих организовать у себя такие работы.

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