Новосибирск, , 12:57 — REGNUM Новосибирский аэропорт «Толмачёво» в январе 2021 года обслужил 398 950 пассажиров (-24%). Число пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 375 221 (+5,9%), на международных — 23 729 (-86,1%). Об этом сообщили в воздушной гавани.

Наиболее динамичными направлениями января (по сравнению с январём 2020 года) на внутрироссийских авиалиниях стали: Уфа (+91,4%), Благовещенск (+56,2%), Воронеж (+50,3%), Братск (+46,6%), Казань (+38,4%), Ноябрьск (+36,9%), Кемерово (+36,2%), Абакан (+33,8%), Магнитогорск (+33,7%), Новый Уренгой (+30,1%), Ульяновск (+24,6%), Норильск (+22,9%) и Иркутск (+20,1%).

Пассажиропоток на маршруте Новосибирск — Санкт-Петербург вырос на 19%. Динамика на направлениях юга России составила +77,2%. Наибольшие рост показали Анапа (+182,6%), Сочи (+154,3%) и Краснодар (+44,1%).