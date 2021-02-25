Ростов-на-Дону, , 12:56 — REGNUM Перевозчики, отвечающие за транспортное обслуживание Ростова-на-Дону, из-за пандемии оказались в критической ситуации. Сумма понесённых за 2020 год убытков превысила 1 млрд рублей, сообщил директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов за заседании гордумы.

В минувшем году перевозка пассажиров сократилась на 80−90%, однако маршруты обслуживались в полном объёме. С учётом суммы обязательных лизинговых платежей перевозчики понесли убытки в размере 1 млрд 60 млн 389,3 тыс. рублей. Также транспортные компании могут быть оштрафованы на общую сумму 71 млн 630 тыс. рублей за те или иные нарушения в период пандемии. Такое развитие событий может парализовать транспортное обслуживание в Ростове-на-Дону.

«Отрасль находится в критической ситуации и необходимо вмешательство, чтобы обеспечить качественное транспортное обслуживание в городе», — отметил председатель думской комиссии по бюджету города, местным налогам, сборам и муниципальной собственности Игорь Климов.

По его словам, городской администрации рекомендовано разработать комплекс мер, направленных на поддержку транспортных организаций.

ИА REGNUM сообщало, что пассажиропоток в Ростове-на-Дону в 2020 году составил чуть более 13,1 млн человек — на 28,5% меньше, чем в 2019 году. При этом во втором квартале 2020 года из-за пандемии пассажиропоток на всех видах общественного транспорта сократился на 88%.

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