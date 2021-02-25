Алагирский район, , 12:56 — REGNUM В Алагирском районе Северной Осетии остались без воды жители ряда населенных пунктов. Причиной стали низкие температуры в горах республики, вызвавшие снижение уровня воды на Гусаринском водозаборе, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии.

«На данный момент нет технической возможности по увеличению набора воды», — приводит слова представителя ведомства «15-й Регион».

Для организации водоснабжения жителей Алагирского района рассматривается возможность подачи воды в населенные пункты по графику. Пока организован подвоз воды на проблемные улицы по обращениям жителей.

«Администрация МУП «Алагиркоммунресурсы» доводит до сведения жителей селений Майрамадаг, Кодахджин, Дзуарикау, что предприятие вынуждено подавать воду согласно графику. Мера вынужденная, временная, связанная с резким понижением дебита воды. Ограничения вводятся с 17:00 25 февраля до 17:00 12 марта. На время отключений рекомендуем запасаться водой», — сообщили в районной администрации.