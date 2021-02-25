Челябинск, , 12:56 — REGNUM В Челябинской области ограничения по движению транспорта действуют на 11 участках автодорог. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

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В частности, они отмечаются в Нагайбакском и Агаповском районе, на Трассе Магнитогорск — Остроленский и на других. Причиной являются перемёты. Сейчас участки очищают от снега.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения продлены на юге области до 18:00 по местному времени 25 февраля. Впрочем, по мере освобождения участков от снега движение по ним обещают открывать досрочно.