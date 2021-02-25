Астрахань, , 12:56 — REGNUM В Астрахани 48-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в публичных призывах к возбуждению ненависти и вражды по национальным признакам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина опубликовал в социальной сети аудиозапись с текстом, возбуждающим ненависть и вражду по признаку национальности и происхождения. Данный факт выявлен сотрудниками УФСБ России по Астраханской области. Было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по национальным признакам с угрозой применения насилия».

Лингвистическая экспертиза признала эту публикацию и содержащиеся в ней высказывания экстремистскими. Расследование завершено, уголовное дело направили в суд.